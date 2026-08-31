Novak Djokovic a sans doute réalisé l’une des plus mauvaises performances en Grand Chelem de sa carrière. Très mal en point physiquement dès le début du match, le Serbe n’a jamais réussi à trouver les clés et son état s’est progressivement détérioré, au point de pouvoir à peine disputer les derniers jeux du cinquième set.
Interrogé à ce sujet après la rencontre, Djokovic a donné davantage de détails sur ses difficultés, expliquant que son corps avait lâché petit à petit et à tous les niveaux. Une situation qui semble forcément l’inquiéter pour la suite.
« Les vomissements, les haut‐le‐cœur, c’est un problème sérieux. Puis tout mon corps a commencé à lâcher, avec des crampes et des douleurs. À la fin, mon dos et mon épaule ont aussi lâché, et je n’ai pas pu terminer le match. J’étais à un break d’avance dans le quatrième set, mais j’avais déjà beaucoup de mal à partir du quatrième jeu. Je ne veux rien enlever à sa victoire. Toutes mes félicitations à lui. C’est un bon gars et un battant. Mais je ne me suis pas amusé là dehors » a déclaré l’homme le plus titré en Grand Chelem.
Publié le lundi 31 août 2026 à 08:31