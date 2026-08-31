Novak Djokovic a sans doute réalisé l’une des plus mauvaises perfor­mances en Grand Chelem de sa carrière. Très mal en point physi­que­ment dès le début du match, le Serbe n’a jamais réussi à trouver les clés et son état s’est progres­si­ve­ment dété­rioré, au point de pouvoir à peine disputer les derniers jeux du cinquième set.

Interrogé à ce sujet après la rencontre, Djokovic a donné davan­tage de détails sur ses diffi­cultés, expli­quant que son corps avait lâché petit à petit et à tous les niveaux. Une situa­tion qui semble forcé­ment l’inquiéter pour la suite.

« how’s Djokovic playing ? »



He’s leaving it all on the court. pic.twitter.com/Qd5qKL1ofR — Pamela Maldonado (@pamelam35) August 31, 2026

« Les vomis­se­ments, les haut‐le‐cœur, c’est un problème sérieux. Puis tout mon corps a commencé à lâcher, avec des crampes et des douleurs. À la fin, mon dos et mon épaule ont aussi lâché, et je n’ai pas pu terminer le match. J’étais à un break d’avance dans le quatrième set, mais j’avais déjà beau­coup de mal à partir du quatrième jeu. Je ne veux rien enlever à sa victoire. Toutes mes féli­ci­ta­tions à lui. C’est un bon gars et un battant. Mais je ne me suis pas amusé là dehors » a déclaré l’homme le plus titré en Grand Chelem.