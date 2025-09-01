Novak Djokovic a déroulé cette nuit face à Jan Lennard Struff pour s’offrir un nouveau quart de finale en Grand Chelem et se rapprocher, petit à petit, d’un éventuel 25ᵉ sacre majeur.
En conférence de presse après sa victoire, le Serbe a été interrogé sur l’anniversaire de sa fille, auquel il ne pouvait pas assister. Il a reconnu être déçu et a indiqué ne pas vouloir trop en parler.
« Ne me le rappelez pas, s’il vous plaît. Mais je vais essayer de gagner pour elle et lui offrir ce genre de cadeau. Je lui enverrai aussi de jolis cadeaux. Mais j’espère que cette victoire lui fera plaisir » a déclaré Djokovic qui retrouvera Fritz en quart de finale, il mène 10 à zéro dans les confrontations.
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 11:12