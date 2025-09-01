AccueilUS OpenDjokovic extrêmement déçu de louper un événement particulier : "Ne me le...
US Open

Djokovic extrê­me­ment déçu de louper un événe­ment parti­cu­lier : « Ne me le rappelez pas, s’il vous plaît »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Novak Djokovic a déroulé cette nuit face à Jan Lennard Struff pour s’offrir un nouveau quart de finale en Grand Chelem et se rappro­cher, petit à petit, d’un éven­tuel 25ᵉ sacre majeur.

En confé­rence de presse après sa victoire, le Serbe a été inter­rogé sur l’anniversaire de sa fille, auquel il ne pouvait pas assister. Il a reconnu être déçu et a indiqué ne pas vouloir trop en parler.

« Ne me le rappelez pas, s’il vous plaît. Mais je vais essayer de gagner pour elle et lui offrir ce genre de cadeau. Je lui enverrai aussi de jolis cadeaux. Mais j’es­père que cette victoire lui fera plaisir » a déclaré Djokovic qui retrou­vera Fritz en quart de finale, il mène 10 à zéro dans les confrontations. 

Publié le lundi 1 septembre 2025 à 11:12

