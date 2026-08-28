Novak Djokovic peut‐il remporter un 25e titre du Grand Chelem ?

C’est la ques­tion que tout le monde se pose depuis des années, et encore aujourd’hui, alors que le Serbe a fêté ses 39 ans au prin­temps dernier.

Le natif de Belgrade semble en tout cas béné­fi­cier d’une belle oppor­tu­nité à l’US Open, où Carlos Alcaraz revient de bles­sure au poignet, tandis que Jannik Sinner a déclaré forfait en raison d’un problème au genou.

Éliminé dès son entrée en lice au deuxième tour à Cincinnati, Djokovic se montre néan­moins rassu­rant à l’entraînement à Flushing Meadows. Le Serbe y a large­ment dominé Denis Shapovalov (6−2), à trois jours du début du tournoi.

💪🔥 Sensational fore­hand from Djokovic in prac­tice against Shapovalov, winning the set 6–2 pic.twitter.com/drw87A3fPY — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 27, 2026

A noter que Nole affron­tera Mariano Navone (48e mondial) au premier tour.