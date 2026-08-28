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Djokovic fait très mal à Shapovalov à l’en­traî­ne­ment, trois jours avant le début du tournoi

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Novak Djokovic peut‐il remporter un 25e titre du Grand Chelem ? 

C’est la ques­tion que tout le monde se pose depuis des années, et encore aujourd’hui, alors que le Serbe a fêté ses 39 ans au prin­temps dernier. 

Le natif de Belgrade semble en tout cas béné­fi­cier d’une belle oppor­tu­nité à l’US Open, où Carlos Alcaraz revient de bles­sure au poignet, tandis que Jannik Sinner a déclaré forfait en raison d’un problème au genou.

Éliminé dès son entrée en lice au deuxième tour à Cincinnati, Djokovic se montre néan­moins rassu­rant à l’entraînement à Flushing Meadows. Le Serbe y a large­ment dominé Denis Shapovalov (6−2), à trois jours du début du tournoi.

A noter que Nole affron­tera Mariano Navone (48e mondial) au premier tour. 

Publié le vendredi 28 août 2026 à 10:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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