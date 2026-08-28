Novak Djokovic peut‐il remporter un 25e titre du Grand Chelem ?
C’est la question que tout le monde se pose depuis des années, et encore aujourd’hui, alors que le Serbe a fêté ses 39 ans au printemps dernier.
Le natif de Belgrade semble en tout cas bénéficier d’une belle opportunité à l’US Open, où Carlos Alcaraz revient de blessure au poignet, tandis que Jannik Sinner a déclaré forfait en raison d’un problème au genou.
Éliminé dès son entrée en lice au deuxième tour à Cincinnati, Djokovic se montre néanmoins rassurant à l’entraînement à Flushing Meadows. Le Serbe y a largement dominé Denis Shapovalov (6−2), à trois jours du début du tournoi.
💪🔥 Sensational forehand from Djokovic in practice against Shapovalov, winning the set 6–2 pic.twitter.com/drw87A3fPY— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 27, 2026
A noter que Nole affrontera Mariano Navone (48e mondial) au premier tour.
Publié le vendredi 28 août 2026 à 10:26