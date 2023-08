De passage en confé­rence de presse avant le début de l’US Open (28 août au 10 septembre), Novak Djokovic a fait quelques confi­dences supplé­men­taires sur sa victoire en finale du Masters 1000 de Cincinnati dimanche dernier contre Carlos Alcaraz.

« Durant la semaine, j’avais fait de très bons matches, toujours en nocturne. Mais la finale était de jour et il faisait très chaud, ce qui m’a posé des problèmes sur le plan physique. Et Carlos jouait très bien. Il me pousse toujours dans mes retran­che­ments et je pense que c’est réci­proque. C’est pour­quoi nous avons joué cette finale mémo­rable. C’était l’une des meilleures, des plus exci­tantes et des plus diffi­ciles finales au meilleur des trois sets que j’ai eu à jouer dans ma carrière, sans aucun doute. C’est pour ça que je suis tombé au sol après la balle de match. C’était physi­que­ment si exigeant et si érein­tante que je me suis senti vrai­ment épuisé pendant les jours qui ont suivi. Mais c’est pour ce genre de match que je me fais mal à l’en­traî­ne­ment, que je continue de faire des sacri­fices. À 36 ans, je suis toujours aussi motivé. »