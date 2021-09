Comment battre Novak Djokovic en cinq sets ?

Si certains ont trouvé la solu­tion, et ils sont peu, Alexander Zverev va devoir résoudre cette terrible équa­tion en demi‐finale ce vendredi. Questionné sur ce format exigeant, Nole a reconnu qu’il était prêt à tout.

« J’adore jouer au meilleur des cinq manches, surtout contre les jeunes. Je pense que le fait d’avoir été sur le devant de la scène tant de fois m’aide. Physiquement, je me sens aussi en forme que n’im­porte qui d’autre. Je peux donc tenir la distance. En fait, j’aime aller jusqu’au bout. Plus le match est long, plus j’ai l’im­pres­sion de n’avoir aucun problème. Je pense que j’ai plus de chances que n’im­porte quel autre adver­saire. Bien sûr, je voudrais bien commencer et gagner en trois sets, ne vous méprenez pas. Mais il arrive parfois que l’on connaisse des hauts et des bas au cours d’un match, surtout lorsque l’on joue contre les meilleurs joueurs du monde dans les derniers tours en Grand Chelem. Je serai prêt à affronter cinq sets, cinq heures, tout ce qu’il faudra. C’est pour cela que je suis ici. »

Zverev est prévenu…