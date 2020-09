Novak Djokovic a le bras long et il n’aime pas les injustices.

Hier, ce qu’il s’est passé avec ce que l’on peut appeler l’affaire Mannarino ne lui a pas plu.

Le Serbe a donc tout fait de son côté pour quel le match puisse avoir lieu. Son influence a donc joué un rôle, c’est certain. Il a tout expliqué en conférence de presse sans affirmer que c’était son intervention qui avait permis de débloquer la situation : « Bien sûr que je savais ce qu’il se passait pour Adrian Mannarino. J’ai donc pris contact rapidement avec son coach. Je suis aussitôt intervenu auprès du Tour Manager. Puis, j’ai fait jouer mon réseau pour aider Mannarino, pour tenter d’avoir le gouverneur qui était le seul à pouvoir prendre la décision de laisser Adrian rentrer sur le court ou pas. Je ne sais pas si cela a servi, car sur la fin, je ne sais pas comment la situation s’est débloquée. Dans cette affaire, l’USTA et l’ATP n’ont pas de pouvoir de décision, cela appartient aux autorités locales de la santé. On le savait en venant ici »