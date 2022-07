Présent en début de semaine à Visoko, en Bosnie, dans le cadre d’une inau­gu­ra­tion d’un complexe de tennis, Novak Djokovic s’est exprimé sur plusieurs sujets dont son statut vaccinal qui l’empêche pour le moment d’en­trer sur le terri­toire des États‐Unis afin de parti­ciper à la tournée nord‐américaine ainsi qu’à l’US Open (du 29 août au 11 septembre).

« Pour être honnête, je doute que je vais jouer des tour­nois pour cher­cher des tour­nois. D’après ce que j’ai compris de mon entou­rage, gagner un Grand Chelem vous qualifie pour les ATP Finals, à moins que vous ne soyez pas dans le top 20, ce que je ne sais pas. Avec les points que j’ai accu­mulés jusqu’à présent, je pense que je serai dans le top 20. Je ne ressens aucune pres­sion ni aucun besoin de jouer un certain programme. J’ai l’ex­ploit d’avoir été numéro un mondial pendant le plus grand nombre de semaines, ce pour quoi j’ai travaillé très dur et qui est très diffi­cile à battre. Nous devrons parler à Goran et moi et plani­fier le calen­drier. Nous verrons quelles nouvelles nous parvien­dront des États‐Unis dans les prochaines semaines. Je pour­rais aussi jouer la Laver Cup, la Coupe Davis… Nous verrons bien. Je ne suis pas vacciné et je n’ai pas l’in­ten­tion de me faire vacciner. La seule bonne nouvelle que je puisse avoir est qu’ils vont supprimer ce proto­cole selon lequel seules les personnes vacci­nées ou béné­fi­ciant d’une exemp­tion peuvent entrer dans le pays. Je ne sais pas si ce sera possible. »