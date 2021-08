Novak Djokovic est face à l’his­toire. Présent à New‐York depuis une semaine où il a multi­plié les sessions d’en­traî­ne­ment, le numéro 1 mondial s’est présenté en confé­rence de presse ce vendredi lors du media day. Une belle occa­sion pour rappeler qu’il n’est plus qu’à sept victoires d’un Grand Chelem calen­daire renver­sant. Extraits.

« Ce serait évidem­ment la plus grande réus­site de toute ma carrière. J’ai vrai­ment hâte de commencer la compé­ti­tion main­te­nant, j’adore ce tournoi, j’ai réalisé de belles perfor­mances et je suis extrê­me­ment motivé. Je sais que je suis sur le point de réaliser un rêve, que je suis face à une oppor­tu­nité histo­rique, et je suis conscient que je vais devoir gérer toute la pres­sion et les attentes qui entou­re­ront mes matchs. Au final, c’est un Grand Chelem, c’est vrai que ça change un peu à cause de tout ce qui est en jeu et les sensa­tions sont un peu diffé­rentes, mais il s’agit de gagner sept matches au meilleur des cinq sets contre les meilleurs du monde. La première fois que j’ai réalisé la possi­bi­lité de faire le Grand Chelem, c’était après avoir gagné Roland Garros, et main­te­nant je vais me battre pour l’obtenir. »