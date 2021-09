Novak était soulagé d’avoir passer le cap de Matteo Berrettini, et main­te­nant il doit se projeter vers Alexander Zverev.

« Je sais que ça va être une bataille, encore plus diffi­cile qu’elle ne l’était aujourd’hui. Mais je suis prêt pour ça. Écoutez, ce sont les obstacles que je dois surmonter pour arriver à la desti­na­tion souhaitée. Le résultat est quelque chose que je ne peux pas prédire, mais je peux certai­ne­ment me mettre dans le meilleur état d’es­prit et de corps possible pour être aussi perfor­mant que possible. Je connais son jeu. Comme je l’ai dit, je connais très bien son jeu. Je l’ai vu jouer. Il joue très, très bien. Quand on se joue, il y a beau­coup de tension. Je pense que très peu de points déter­mi­ne­ront vrai­ment le vain­queur là‐bas. Voyons ce qui se passe »