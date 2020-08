Ce jeudi, Novak Djokovic a confirmé sa participation à l’US Open via un communiqué sur les réseaux sociaux. Le numéro 1 mondial a tenu à préciser les raisons de sa présence à New-York à partir du 15 août (le tournoi de Cincinnati étant programmé sur le site de Flushing Meadows du 20 au 28 août).

« Je suis conscient que cette fois-ci, ce sera très différent avec tous les protocoles et mesures de sécurité mis en place pour protéger les joueurs et les habitants de New York. Néanmoins, je me suis entraîné dur avec mon équipe et j’ai mis mon corps en forme donc je suis prêt à m’adapter à de nouvelles conditions », a précisé le Serbe, quelques semaines après l’affaire de « son » Adria Tour.

« J’ai fait tous les contrôles pour m’assurer que je suis complètement rétabli et que je suis prêt à revenir sur le court pleinement engagé à jouer mon meilleur tennis. Je respecte et apprécie tout le monde qui consacre du temps, des efforts et de l’énergie à organiser ces deux événements afin que le joueur de tennis puisse retourner dans son domaine de travail. »

« J’espère que la situation changera bientôt et que nous serons tous de retour à faire ce que nous aimons et faisons de mieux »

Étant donné le nombre important de joueurs et joueuses qui ont préféré ne pas voyager outre-Atlantique pour éviter tout risque sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, Djokovic a eu quelques mots pour eux : « Malheureusement pour les joueurs et le jeu lui-même, la situation actuelle ne permet pas à tout le monde de voyager et de rivaliser avec le même niveau de risque, et j’espère que la situation changera bientôt et que nous serons tous de retour à faire ce que nous aimons et faisons de mieux. »