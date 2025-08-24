Avant son entrée en lice à l’US Open, où il va affronter le talentueux Learner Tien au premier tour ce dimanche (48e mondial), Novak Djokovic a fait son passage en conférence de presse.
Et après avoir critiqué le nouveau format des Masters 1000, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a confié une préoccupation plus personnelle.
« Pour être honnête, je n’ai pas vraiment d’autre programme que les tournois du Grand Chelem. Je ressens en quelque sorte ce que j’ai envie de faire sur le moment et comment je veux équilibrer les choses avec mes autres priorités dans la vie, la famille étant bien sûr la principale. Je veux être présent pour les dates importantes. À ce propos, je vais peut‐être manquer l’anniversaire de ma fille. C’est le 2 septembre. Donc, si tout se passe bien, je serai encore là. Mais ce sont des choses que je ne veux vraiment plus manquer. C’est juste une question personnelle pour moi ; c’est vraiment important d’être là, d’être présent pour les personnes qui ont été là pour moi pendant toutes ces années où j’ai joué au tennis. »
Publié le dimanche 24 août 2025 à 09:41