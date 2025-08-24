Avant son entrée en lice à l’US Open, où il va affronter le talen­tueux Learner Tien au premier tour ce dimanche (48e mondial), Novak Djokovic a fait son passage en confé­rence de presse.

Et après avoir critiqué le nouveau format des Masters 1000, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a confié une préoc­cu­pa­tion plus personnelle.

« Pour être honnête, je n’ai pas vrai­ment d’autre programme que les tour­nois du Grand Chelem. Je ressens en quelque sorte ce que j’ai envie de faire sur le moment et comment je veux équi­li­brer les choses avec mes autres prio­rités dans la vie, la famille étant bien sûr la prin­ci­pale. Je veux être présent pour les dates impor­tantes. À ce propos, je vais peut‐être manquer l’an­ni­ver­saire de ma fille. C’est le 2 septembre. Donc, si tout se passe bien, je serai encore là. Mais ce sont des choses que je ne veux vrai­ment plus manquer. C’est juste une ques­tion person­nelle pour moi ; c’est vrai­ment impor­tant d’être là, d’être présent pour les personnes qui ont été là pour moi pendant toutes ces années où j’ai joué au tennis. »