Le numéro 1 mondial pour­suit son aven­ture vers un Grand Chelem histo­rique mais ce ne sont pas les records qu’il vise vrai­ment pour marquer l’histoire.

Un discours presque philo­so­phique qui risque d’heurter encore une fois ceux qui ne sont pas des fans du Serbe.

« Je voudrais laisser l’hé­ri­tage d’abord d’une bonne personne, quel­qu’un qui est respecté par les gens et qui a une bonne person­na­lité, et ensuite l’hé­ri­tage d’un joueur de tennis. C’est plus impor­tant pour moi que les résul­tats. On ne peut pas être aimé de tout le monde, tout le monde a ses préfé­rences, c’est comme ça que je le vois. J’aimerais que les gens, surtout mes collègues, se souviennent de moi comme de quel­qu’un qui, en premier lieu, un cham­pion qui a tout laissé sur le terrain et qui a peut‐être inspiré d’autres joueurs à s’amé­liorer, à croire en eux‐mêmes » a expliqué Novak Djokovic qui affron­tera Jenson Brooskby en 8ème de finale.