Dans son entretien accordé au New York Times, Novak Djokovic s’est confié sur sa présence à l’US Open. Le Serbe explique avoir longuement hésité : « J’étais très proche de ne pas venir. Il y avait beaucoup d’incertitudes et il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment claires. »

Le numéro 1 mondial a ensuite fait part de sa motivation ainsi que sa volonté de respecter le protocole : « Je veux jouer. Je veux dire que c’est la raison pour laquelle je suis ici (à New York). Personnellement, je n’ai pas peur d’être dans une situation dangereuse pour ma santé, sinon je ne serai pas là. Je suis prudent bien sûr, je me dois d’être responsable et de respecter les consignes et règles sanitaires comme n’importe qui. Mais les choses sont imprévisibles. Tout peut arriver sur un court ou en dehors. »