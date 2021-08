Lors du media day avant l’US Open, Novak Djokovic a campé sur ses posi­tions en ce qui concerne la vacci­na­tion contre la Covid‐19. S’il ne va pas aussi loin que Stefanos Tsitsipas dans ses propos, le numéro ne veut pas qu’elle soit rendue obli­ga­toire par l’ATP, ou même en général.

« Les six mois d’ab­sence de la tournée l’année dernière n’ont été facile pour personne dans notre écosys­tème, mais aussi dans les autres domaines de la vie, bien sûr. Les gens ont lutté dans le monde entier, pour retourner dans leur propre pays, retrouver leur propre famille, sans parler de juste faire leur travail d’une comme ils le faisaient aupa­ra­vant. Bien sûr, nous souhai­tons tous que chaque tournoi puisse se jouer à pleine capa­cité. Mais il semble que ce ne soit pas encore possible. Je ne suis pas un expert pour débattre de la raison pour laquelle nous n’avons pas partout la pleine capa­cité, si les vaccins vont aider à cela ou ou non. Je pense que se faire vacciner devrait toujours être une déci­sion person­nelle. Je suis favo­rable à cela. Donc si quel­qu’un veut se faire vacciner ou pas, c’est son choix. J’espère que cela que ça reste ainsi. »