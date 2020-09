Novak Djokovic a publié un nouveau message sur Instagram, deux jours après sa disqualification. Le Serbe a remercié sa communauté pour le soutien, mais a aussi appelé à soutenir la juge de ligne, victime de menaces et d’insultes.

« Merci pour vos messages positifs. Mais rappelez-vous que la juge de touche touchée par la balle a également besoin de votre soutien. Elle n’a rien fait de mal. Je vous demande d’être gentils et solidaires. À partir de ces moments, nous devenons plus forts et renaissons ensemble. Je partage mon amour avec vous tous. »

Avant de conclure par : « Europe, j’arrive ! »