Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax ce dimanche, consa­crée à la victoire de Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’US Open, le jour­na­liste Benoît Maylin a expliqué pour­quoi, selon lui, le Serbe pouvait dire adieu à un poten­tiel 25e titre en Grand Chelem.

🎯 « Cette année, c’est la prise de conscience de Djokovic. Il ne pourra plus gagner un tournoi du Grand Chelem. Sinner et Alcaraz sont au‐dessus. Il ne peut plus tenir cette inten­sité dans le jeu au meilleur des 5 sets. C’est tout à fait normal, il a 38 ans ! »



« Cette année, c’est la prise de conscience de Djokovic. Il ne pourra plus gagner un tournoi du Grand Chelem. Il le sait, il l’a compris. Sinner et Alcaraz sont au‐dessus. Quel que soit son clas­se­ment, il faudra de toute façon qu’il s’en cogne un, voire les deux. Contre Sinner et Alcaraz, il ne passe plus, parce qu’il y a une inten­sité dans le jeu qu’il n’est plus capable de tenir sur des matchs au meilleur des 5 sets (…) En Grand Chelem, tu vois bien qu’il a une espé­rance de vie contre ces deux dingues‐là, qui est de l’ordre de deux heures grand max. Je peux pas comprendre que Djokovic puisse encore gagner un tournoi de Grand Chelem. Et c’est tout à fait normal. Il a 38 ans. Personne, personne dans le tennis moderne ne peut aller se gaver à un mec de 16 ans ou 15 ans plus jeune sur des matchs au meilleur des 5 sets. C’est impossible. »