AccueilUS Open"Djokovic le sait, il l'a compris. Il ne pourra plus gagner un...
US Open

« Djokovic le sait, il l’a compris. Il ne pourra plus gagner un tournoi du Grand Chelem. Contre Sinner et Alcaraz, il ne passe plus. Ils sont au‐dessus », affirme Benoît Maylin

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

31499
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax ce dimanche, consa­crée à la victoire de Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’US Open, le jour­na­liste Benoît Maylin a expliqué pour­quoi, selon lui, le Serbe pouvait dire adieu à un poten­tiel 25e titre en Grand Chelem. 

« Cette année, c’est la prise de conscience de Djokovic. Il ne pourra plus gagner un tournoi du Grand Chelem. Il le sait, il l’a compris. Sinner et Alcaraz sont au‐dessus. Quel que soit son clas­se­ment, il faudra de toute façon qu’il s’en cogne un, voire les deux. Contre Sinner et Alcaraz, il ne passe plus, parce qu’il y a une inten­sité dans le jeu qu’il n’est plus capable de tenir sur des matchs au meilleur des 5 sets (…) En Grand Chelem, tu vois bien qu’il a une espé­rance de vie contre ces deux dingues‐là, qui est de l’ordre de deux heures grand max. Je peux pas comprendre que Djokovic puisse encore gagner un tournoi de Grand Chelem. Et c’est tout à fait normal. Il a 38 ans. Personne, personne dans le tennis moderne ne peut aller se gaver à un mec de 16 ans ou 15 ans plus jeune sur des matchs au meilleur des 5 sets. C’est impossible. »

Publié le samedi 6 septembre 2025 à 17:51

Article précédent
Le pronostic d’Andy Roddick : « C’est ce que je pense mais ne m’écoutez pas… »
Article suivant
Justine Henin : « Contre Djokovic, Alcaraz n’a peut‐être pas fait son meilleur match du tournoi mais il lui a fait sentir qu’il n’y aurait pas d’autre possibilité »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.