Novak Djokovic vient de lancer son tournoi. À l’image de son match du jour face à Kei Nishikori, le numéro 1 mondial monte en puis­sance sur cet US Open.

Après deux tours trop simples pour lui où il n’a pas eu à forcer son talent, il devait faire face à un vrai test ce samedi face à Kei Nishikori, au troi­sième tour.

Auteur d’une entame timide où il a montre des faiblesses côté revers, c’est le Japonais qui en profite en rempor­tant le premier set au tie‐break. Pas de quoi affoler Nole qui n’hé­site pas à faire durer les échanges pour fati­guer son adver­saire qui a disputé cinq sets au tour précédant.

Loin d’être génial mais extrê­me­ment solide, il s’empare de la deuxième manche en sauvant sept balles de débreak. Ça ne s’in­vente pas, c’est le numéro 1 mondial.

Kei parait touché physi­que­ment mais égale­ment menta­le­ment alors que le Serbe gagne en confiance et devient de plus en plus relâché. Rapidement devant dans le troi­sième acte, il voit son adver­saire revenir à sa hauteur avant d’im­mé­dia­te­ment reprendre son bien. Deux sets à un Djokovic.

L’ultime manche est une forma­lité pour Djoko qui double break avec une grande faci­lité et peut enfin lever les bras avec un regard parti­cu­lier pour le public améri­cain qui n’est toujours pas de son côté.

Victoire 6–7(4), 6–3, 6–3, 6–2, en 3h30 de jeu pour Novak Djokovic qui se qualifie pour les huitièmes de finale où il retrou­vera le vain­queur du match entre Jenson Brooksby et Aslan Karatsev.