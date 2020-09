Suite à sa victoire au deuxième tour face à Kyle Edmund, Novak Djokovic a été interrogé sur le superbe comeback d’Andy Murray face au Japonais Yoshihito Nishioka lors du premier tour. Et le numéro 1 mondial s’est montré élogieux : « J’ai un peu regardé son match. Je n’ai pas été surpris par son « fighting spirit » et par la manière qu’il a de remonter le score pour gagner. C’est quelque chose qu’il a réussi plus d’une fois dans sa carrière. C’est un vrai champion. Il a un cœur énorme. C’est un battant, le parfait exemple de quelqu’un qui donne tout ce qu’il a sur le court », a déclaré le joueur serbe.

« C’est réellement impressionnant »

« Être aussi déterminé, spécialement après ce qu’il a traversé ces dernières années avec ses opérations de la hanche – un an et demi en arrière, en Australie, on pensait même qu’il disait probablement au revoir au tennis -, pour revenir, battre un top 10 comme Zverev la semaine dernière ou encore gagner un tournoi en Belgique (à Anvers) l’an passé… C’est réellement impressionnant. J’espère profondément qu’il pourra rester en bonne santé et continuer encore longtemps. »