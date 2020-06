Dans un entretien accordé à Eurosport, Novak Djokovic a visiblement changé d’avis concernant l’US Open. Il faut dire que les conditions proposées par l’USTA sont nettement plus flexibles que celles énoncées dans un premier temps : « Je pense que beaucoup de gens étaient sceptiques, moi compris, sur le fait que ces tournois pourraient se tenir. Maintenant, je suis certain que l’ATP et l’USTA font tout leur possible. A l’arrivée, ce ne sont pas nous, les joueurs, qui décidons, et nous devrons nous adapter à ce qu’on nous donne. Je suis content d’entendre que finalement il sera possible de venir avec plus d’une personne de notre staff. Mais si c’est une, c’est une, si c’est deux, c’est deux, si c’est trois, c’est trois. On doit s’adapter. Nous sommes reconnaissants d’avoir l’opportunité de jouer ces tournois, surtout les Grands Chelems, qui sont sacrés dans l’histoire de notre sport. », voila ce qui s’appelle un virage à 360 degrés.