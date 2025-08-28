AccueilUS OpenDjokovic : "On sent l'odeur de cannabis de partout, de l'entraînement au...
Djokovic : « On sent l’odeur de cannabis de partout, de l’en­traî­ne­ment au match. Je ne suis pas fan de cette puan­teur mais c’est auto­risé ici, et d’une certaine manière, il faut l’accepter »

Interrogé par notre confrère, Sasa Ozmo, sur les nombreuses odeurs de mari­juana dans les allées et les tribunes de l’US Open, Novak Djokovic a fait part de son impuis­sance face à ce phéno­mène assez nouveau. En effet, la consom­ma­tion de mari­juana est légale dans l’État de New‐York pour les adultes de plus de 21 ans depuis le 31 mars 2021. 

« On la sent vrai­ment, ce n’est pas comme si on ne la sentait pas – en fait, on la sent plus que n’im­porte où ailleurs ! Certaines personnes sont plus gênées, d’autres moins. Je ne suis pas non plus fan de cette odeur, de cette puan­teur en fait. Mais c’est auto­risé ici, et d’une certaine manière, il faut l’ac­cepter. On la sent partout, de l’en­traî­ne­ment au match… C’est comme ça. »

Publié le jeudi 28 août 2025 à 17:17

