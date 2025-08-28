Interrogé par notre confrère, Sasa Ozmo, sur les nombreuses odeurs de marijuana dans les allées et les tribunes de l’US Open, Novak Djokovic a fait part de son impuissance face à ce phénomène assez nouveau. En effet, la consommation de marijuana est légale dans l’État de New‐York pour les adultes de plus de 21 ans depuis le 31 mars 2021.
« On la sent vraiment, ce n’est pas comme si on ne la sentait pas – en fait, on la sent plus que n’importe où ailleurs ! Certaines personnes sont plus gênées, d’autres moins. Je ne suis pas non plus fan de cette odeur, de cette puanteur en fait. Mais c’est autorisé ici, et d’une certaine manière, il faut l’accepter. On la sent partout, de l’entraînement au match… C’est comme ça. »
Publié le jeudi 28 août 2025 à 17:17