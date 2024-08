2 septembre 2023, troi­sième tour de l’US Open. Novak Djokovic est dominé et mené deux sets à zéro par un Laslo Djere entre­pre­nant, précis et presque imper­tur­bable. La suite, on la connaît. Revigoré par un passage aux toilettes, Nole finira par s’im­poser en cinq manches et remporter le tournoi hui jours plus tard.

Et avant de retrouver, ce mercredi au deuxième tour, son compa­triote serbe, contre qui il a toujours perdu un set en deux confron­ta­tions, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a fait part de sa méfiance en confé­rence de presse.

« C’est bien évidem­ment génial pour le tennis serbe que deux joueurs serbes s’af­frontent. C’est un troi­sième tour assuré pour l’un des deux Serbes. J’espère que ce sera moi, mais Djere est un gars qui aime vrai­ment jouer sur une grande scène. Je pense qu’il aime aussi les condi­tions ici. C’est un peu plus rapide. La balle reste basse. Il a un revers très plat en parti­cu­lier et un très bon service, un excellent retour. Il est physi­que­ment aussi en forme que n’im­porte qui. Je me souviens très bien de notre match. C’était un match très diffi­cile. Je vais essayer d’ana­lyser cela et j’es­père faire certaines choses encore mieux que l’année dernière. »