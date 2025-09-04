L’amitié entre Nick Kyrgios et Novak Djokovic ne s’est pas estompée malgré l’absence longue durée du premier du circuit professionnel.
En conférence de presse après sa victoire contre Taylor Fritz et sa qualification en demi‐finales de l’US Open, le Serbe a révélé dans sa langue natale que l’Australien lui envoyait souvent des photos de sa vie nocturne.
Et s’il a d’abord expliqué que les boîtes de nuit n’étaient pas vraiment son truc, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem est prêt à sortir des sentiers battus en cas de sacre à New‐York.
« Je ne suis jamais allé en boîte de nuit, ni dans un bar – je ne m’en souviens plus ! Quand j’organise une fête, c’est plutôt entre amis ou en famille, parfois pour des anniversaires, des baptêmes, etc. Mais sortir comme ça… J’aime aller au théâtre, mais pour moi, sortir, c’est… Je n’aime pas rester trop longtemps, mais ce n’est pas comme quand on n’arrive pas à se détendre complètement. C’est différent, de ne plus me parler à moi‐même et à cette popularité, comme si tout le monde me poursuivait, me traquait, voulait me prendre en photo, mais c’est vrai. Et puis, on n’apprécie pas ces circonstances. Pourquoi devrais‐je faire ça alors ? Pour quoi ? Pour être vu ? Je n’en ai pas besoin. En général, je ne bois pas d’alcool, parfois un verre de vin, et je le fais avec mes amis. Je ne suis pas là depuis longtemps, peut‐être que Kyrgios pourra me saouler. Si je gagne l’US Open, qu’il m’emmène où il veut ! »
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 15:15