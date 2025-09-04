AccueilUS OpenDjokovic prêt à se lâcher : "Si je gagne l'US Open, Kyrgios...
Djokovic prêt à se lâcher : « Si je gagne l’US Open, Kyrgios pourra m’emmener où il veut et me faire boire un verre »

Thomas S
Par Thomas S

L’amitié entre Nick Kyrgios et Novak Djokovic ne s’est pas estompée malgré l’ab­sence longue durée du premier du circuit professionnel. 

En confé­rence de presse après sa victoire contre Taylor Fritz et sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales de l’US Open, le Serbe a révélé dans sa langue natale que l’Australien lui envoyait souvent des photos de sa vie nocturne. 

Et s’il a d’abord expliqué que les boîtes de nuit n’étaient pas vrai­ment son truc, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem est prêt à sortir des sentiers battus en cas de sacre à New‐York. 

« Je ne suis jamais allé en boîte de nuit, ni dans un bar – je ne m’en souviens plus ! Quand j’or­ga­nise une fête, c’est plutôt entre amis ou en famille, parfois pour des anni­ver­saires, des baptêmes, etc. Mais sortir comme ça… J’aime aller au théâtre, mais pour moi, sortir, c’est… Je n’aime pas rester trop long­temps, mais ce n’est pas comme quand on n’ar­rive pas à se détendre complè­te­ment. C’est diffé­rent, de ne plus me parler à moi‐même et à cette popu­la­rité, comme si tout le monde me pour­sui­vait, me traquait, voulait me prendre en photo, mais c’est vrai. Et puis, on n’ap­précie pas ces circons­tances. Pourquoi devrais‐je faire ça alors ? Pour quoi ? Pour être vu ? Je n’en ai pas besoin. En général, je ne bois pas d’al­cool, parfois un verre de vin, et je le fais avec mes amis. Je ne suis pas là depuis long­temps, peut‐être que Kyrgios pourra me saouler. Si je gagne l’US Open, qu’il m’emmène où il veut ! »

Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 15:15

