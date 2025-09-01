AccueilUS OpenDjokovic qualifié en quart de finale : "Ce qui m'encourage et me...
US Open

Djokovic qualifié en quart de finale : « Ce qui m’en­cou­rage et me donne beau­coup de positif, c’est ma façon de jouer ce soir. C’est ma meilleure perfor­mance du tournoi jusqu’à présent »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

1018

Vainqueur de Struff en trois manches (6−3, 6–3, 6–2), Novak a clai­re­ment rendu sa meilleure copie du tournoi. 

Très solide en retour, précis sur les passings, il a livré un gros match. Cette perfor­mance le posi­tionne comme un vrai préten­dant au titre. Forcément après cette petite démons­tra­tion, Novak était soulagé et heureux.

« Ce qui m’en­cou­rage et me donne beau­coup de positif, c’est ma façon de jouer ce soir. C’est ma meilleure perfor­mance du tournoi jusqu’à présent. J’espère conti­nuer comme ça. Bien sûr que je rêve de gagner un autre Grand Chelem, ce serait fantas­tique de le faire ici. Mais je ne peux pas me permettre de penser aussi loin, je dois me concen­trer sur ce que je peux faire pour gagner le prochain match » a expliqué le Serbe.

En quart de finale, Novak affron­tera Taylor Fritz qui a sorti Machac aisé­ment (6−4, 6–3, 6–3). Les deux cham­pions se sont affrontés dix fois, le Serbe mène 10 à 0.

Publié le lundi 1 septembre 2025 à 07:35

Article précédent
Alcaraz trop fort pour Rinderknech
Article suivant
Battu par Alcaraz, Rinderknech posi­tive : « Je suis passionné de tennis, je ne peux qu’être comblé d’avoir joué le numéro 1 et le numéro 2 sur deux des trois derniers Grands Chelems, sur les courts centraux »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.