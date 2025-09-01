Vainqueur de Struff en trois manches (6−3, 6–3, 6–2), Novak a clairement rendu sa meilleure copie du tournoi.
Très solide en retour, précis sur les passings, il a livré un gros match. Cette performance le positionne comme un vrai prétendant au titre. Forcément après cette petite démonstration, Novak était soulagé et heureux.
« Ce qui m’encourage et me donne beaucoup de positif, c’est ma façon de jouer ce soir. C’est ma meilleure performance du tournoi jusqu’à présent. J’espère continuer comme ça. Bien sûr que je rêve de gagner un autre Grand Chelem, ce serait fantastique de le faire ici. Mais je ne peux pas me permettre de penser aussi loin, je dois me concentrer sur ce que je peux faire pour gagner le prochain match » a expliqué le Serbe.
En quart de finale, Novak affrontera Taylor Fritz qui a sorti Machac aisément (6−4, 6–3, 6–3). Les deux champions se sont affrontés dix fois, le Serbe mène 10 à 0.
