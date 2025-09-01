Vainqueur de Struff en trois manches (6−3, 6–3, 6–2), Novak a clai­re­ment rendu sa meilleure copie du tournoi.

Très solide en retour, précis sur les passings, il a livré un gros match. Cette perfor­mance le posi­tionne comme un vrai préten­dant au titre. Forcément après cette petite démons­tra­tion, Novak était soulagé et heureux.

« Ce qui m’en­cou­rage et me donne beau­coup de positif, c’est ma façon de jouer ce soir. C’est ma meilleure perfor­mance du tournoi jusqu’à présent. J’espère conti­nuer comme ça. Bien sûr que je rêve de gagner un autre Grand Chelem, ce serait fantas­tique de le faire ici. Mais je ne peux pas me permettre de penser aussi loin, je dois me concen­trer sur ce que je peux faire pour gagner le prochain match » a expliqué le Serbe.

En quart de finale, Novak affron­tera Taylor Fritz qui a sorti Machac aisé­ment (6−4, 6–3, 6–3). Les deux cham­pions se sont affrontés dix fois, le Serbe mène 10 à 0.