AccueilUS OpenDjokovic qui a dominé Norrie : "Des matchs comme celui-ci me donnent...
US Open

Djokovic qui a dominé Norrie : « Des matchs comme celui‐ci me donnent toujours l’es­poir d’aller loin et de défier les meilleurs »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

1297

Vainqueur de Cameron Norrie en 4 manches (6−4, 6–7, 6–2, 6–3), le Serbe a encore proposé une rencontre en mode montagne russe aves des hauts et des bas. Mais l’es­sen­tiel est acquis. Nole sera bien présent en 8ème de finale face à Struff qui n’a fait qu’une bouchée de Tiafoe.

Commentant son match, le Serbe était plus ou moins rassuré.

« J’ai bien joué, surtout dans les troi­sième et quatrième sets, j’ai davan­tage tenu les échanges. J’ai été agréa­ble­ment surpris par Norie, il était agressif. Personnellement, je n’ai pas l’ha­bi­tude de prendre la balle si tôt avec son coup droit. Il a très bien joué à la fin du deuxième et au début du troi­sième set, mais j’ai aussi su élevé mon niveau de jeu, surtout au service. Des matchs comme celui‐ci me donnent toujours l’es­poir d’aller loin et de défier les meilleurs »

Publié le samedi 30 août 2025 à 07:33

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats de l’US Open en direct !
Article suivant
Tiafoe après sa fessée reçue face à Struff : « Honnêtement, je ne sais pas comment m’en remettre. Je n’ai pas été aussi déprimé depuis longtemps »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.