Vainqueur de Cameron Norrie en 4 manches (6−4, 6–7, 6–2, 6–3), le Serbe a encore proposé une rencontre en mode montagne russe aves des hauts et des bas. Mais l’es­sen­tiel est acquis. Nole sera bien présent en 8ème de finale face à Struff qui n’a fait qu’une bouchée de Tiafoe.

Commentant son match, le Serbe était plus ou moins rassuré.

« J’ai bien joué, surtout dans les troi­sième et quatrième sets, j’ai davan­tage tenu les échanges. J’ai été agréa­ble­ment surpris par Norie, il était agressif. Personnellement, je n’ai pas l’ha­bi­tude de prendre la balle si tôt avec son coup droit. Il a très bien joué à la fin du deuxième et au début du troi­sième set, mais j’ai aussi su élevé mon niveau de jeu, surtout au service. Des matchs comme celui‐ci me donnent toujours l’es­poir d’aller loin et de défier les meilleurs »