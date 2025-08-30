Vainqueur de Cameron Norrie en 4 manches (6−4, 6–7, 6–2, 6–3), le Serbe a encore proposé une rencontre en mode montagne russe aves des hauts et des bas. Mais l’essentiel est acquis. Nole sera bien présent en 8ème de finale face à Struff qui n’a fait qu’une bouchée de Tiafoe.
Commentant son match, le Serbe était plus ou moins rassuré.
« J’ai bien joué, surtout dans les troisième et quatrième sets, j’ai davantage tenu les échanges. J’ai été agréablement surpris par Norie, il était agressif. Personnellement, je n’ai pas l’habitude de prendre la balle si tôt avec son coup droit. Il a très bien joué à la fin du deuxième et au début du troisième set, mais j’ai aussi su élevé mon niveau de jeu, surtout au service. Des matchs comme celui‐ci me donnent toujours l’espoir d’aller loin et de défier les meilleurs »
Publié le samedi 30 août 2025 à 07:33