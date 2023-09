Difficile de réaliser une saison aussi dense que celle que propose à 36 ans Novak Djokovic. Avant sa 4e finale en Grand Chelem, il était donc assez logique de lui demander si ce chemin parcouru était une surprise pour lui. Et il semble que non…

« Cela peut paraître arro­gant, mais je ne suis pas vrai­ment surpris, parce que je sais combien de travail, de dévoue­ment et d’énergie j’ai mis pour essayer d’être dans cette posi­tion, donc je sais que je le mérite. Je crois toujours en moi, en mes capa­cités, en mes compé­tences, en mes qualités de joueur de tennis pour être capable d’être à la hauteur quand c’est impor­tant. Je ne suis donc pas vrai­ment surpris, pour être honnête avec vous. Je me sens bien. Physiquement, j’ai été aussi en forme ou aussi préparé, aussi fort que, je ne veux pas dire que je ne l’ai jamais été, mais, je veux dire, aussi bon que je l’ai été pendant des années et des années. »