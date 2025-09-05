Novak Djokovic est quand même incroyable. Alors qu’il pourrait être totalement résigné face à la domination implacable de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Serbe n’est pas de cette trempe.
Interrogé en conférence de presse suite à sa défaite en trois sets contre l’Espagnol en demi‐finales de l’US Open, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem entend bien encore essayer de décrocher ce fameux 25e. Même si la tâche s’annonce extrêmement complexe, voire insoluble.
« Ce sera très difficile pour moi à l’avenir de battre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz au meilleur des cinq sets. Mais je n’abandonne pas, je vais continuer à me battre pour aller en finale et essayer de gagner un autre trophée. Mais ce sera une tâche très difficile. Je ne dis pas que je ne vais plus jouer les Grands Chelems, ils restent à part, mais je pense avoir plus de chances en trois sets gagnants. Les tournois d’une semaine. Les Masters 1000. Cela pourrait m’avantager dans les confrontations contre eux. »
Publié le samedi 6 septembre 2025 à 00:38