US Open

Djokovic réaliste mais pas résigné après sa défaite contre Alcaraz : « Ce sera très diffi­cile pour moi de battre Sinner et Carlos au meilleur des cinq sets. Mais je n’aban­donne pas. Je vais conti­nuer à me battre pour aller en finale et essayer de gagner un autre trophée »

Novak Djokovic est quand même incroyable. Alors qu’il pour­rait être tota­le­ment résigné face à la domi­na­tion impla­cable de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Serbe n’est pas de cette trempe.

Interrogé en confé­rence de presse suite à sa défaite en trois sets contre l’Espagnol en demi‐finales de l’US Open, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem entend bien encore essayer de décro­cher ce fameux 25e. Même si la tâche s’an­nonce extrê­me­ment complexe, voire insoluble. 

« Ce sera très diffi­cile pour moi à l’avenir de battre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz au meilleur des cinq sets. Mais je n’aban­donne pas, je vais conti­nuer à me battre pour aller en finale et essayer de gagner un autre trophée. Mais ce sera une tâche très diffi­cile. Je ne dis pas que je ne vais plus jouer les Grands Chelems, ils restent à part, mais je pense avoir plus de chances en trois sets gagnants. Les tour­nois d’une semaine. Les Masters 1000. Cela pour­rait m’avan­tager dans les confron­ta­tions contre eux. »

Publié le samedi 6 septembre 2025 à 00:38

