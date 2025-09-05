Novak Djokovic est quand même incroyable. Alors qu’il pour­rait être tota­le­ment résigné face à la domi­na­tion impla­cable de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Serbe n’est pas de cette trempe.

Interrogé en confé­rence de presse suite à sa défaite en trois sets contre l’Espagnol en demi‐finales de l’US Open, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem entend bien encore essayer de décro­cher ce fameux 25e. Même si la tâche s’an­nonce extrê­me­ment complexe, voire insoluble.

« Ce sera très diffi­cile pour moi à l’avenir de battre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz au meilleur des cinq sets. Mais je n’aban­donne pas, je vais conti­nuer à me battre pour aller en finale et essayer de gagner un autre trophée. Mais ce sera une tâche très diffi­cile. Je ne dis pas que je ne vais plus jouer les Grands Chelems, ils restent à part, mais je pense avoir plus de chances en trois sets gagnants. Les tour­nois d’une semaine. Les Masters 1000. Cela pour­rait m’avan­tager dans les confron­ta­tions contre eux. »