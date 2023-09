Lors de sa confé­rence de presse, Novak a abordé le sujet du public qui est spécial à New‐York. Il répond fina­le­ment à Medvedev qui n’a pas arrêté de se plaindre depuis le début du tournoi.

« Les gens parlent, ils se déplacent. Il faut être prêt pour cela, surtout à l’US Open, surtout pendant les sessions nocturnes. Cela fait partie du jeu. Cela fait partie du sport, et je n’y vois pas d’in­con­vé­nient, mais dans les moments impor­tants, lorsque vous êtes soudai­ne­ment soumis à un stress impor­tant et que vous êtes face à un point de rupture, tout vous agace et vous distrait, alors vous réagissez »