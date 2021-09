Sur le court après sa victoire, Novak Djokovic n’a pas pu échapper à la tradi­tion­nelle ques­tion sur la possi­bi­lité d’égaler l’ex­ploit de Rod Laver en réali­sant le Grand Chelem, et aussi de dépasser Rafael Nadal et Roger Federer avec 21 Grands Chelems. Il n’est plus qu’à deux matchs. Le poids de l’his­toire est diffi­cile à gérer.

« Ne me demandez rien sur l’his­toire, je ne veux pas y penser », a coupé le numéro 1 mondial sur le court, avant de s’ex­pli­quer en confé­rence de presse.

« J’en ai eu assez de répondre à ça. Je l’ai dit des millions de fois, bien sûr, je suis au courant de l’his­toire, et bien sûr, cela me motive. On me pose sans cesse des ques­tions à ce sujet ces derniers temps et si je commence à trop y penser et à en parler, cela me pèse menta­le­ment. Je suis dans une posi­tion très unique, j’en suis très recon­nais­sant et je suis inspiré pour jouer mon meilleur tennis. Ce qui fonc­tionne pour moi, c’est d’aller à l’es­sen­tiel, de penser à chaque match qui arrive, c’est ce qui fonc­tionne vrai­ment menta­le­ment pour moi. »

Prochain étape contre Alexander Zverev, en demi‐finales, vendredi.