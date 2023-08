Depuis la retraite de Federer et la bles­sure de Nadal, on aurait pu penser que Djokovic serait un peu seul sur le circuit, c’était sans compter sur l’arrivée d’Alcaraz. En effet, le jeune Espagnol est aujourd’hui le plus gros rival du Serbe. Une riva­lité dont les deux joueurs sont conscients, et Djokovic a des solu­tions, qu’il a dévoi­lées en confé­rence de presse, pour toujours être prêt à affronter Alcaraz.

« Je ne dirais pas spéci­fi­que­ment qu’Alcaraz a un impact sur ma façon de m’entraîner. Je veux dire, cela dépend s’il y a un match poten­tiel qui se rapproche, alors oui, je pense­rais proba­ble­ment un peu plus à travailler sur certaines implé­men­ta­tions tactiques sur le terrain, le terrain d’en­traî­ne­ment, que je pour­rais utiliser contre lui en ma faveur. Mais Carlos est le premier au monde. Il est certai­ne­ment l’un des meilleurs joueurs du monde ces deux dernières années. Bien sûr, il y a toujours un membre de mon équipe qui le suit. Je sais qu’il en va de même pour moi proba­ble­ment. Nous nous suivons. Je suis sûr que son équipe regarde mes matchs. Mon équipe regarde ses matchs. Ce n’est pas un secret. »