Lors de son passage en confé­rence de presse avant le début de l’US Open, où il va affronter le jeune améri­cain Learner Tien (48e mondial) au premier tour, Novak Djokovic s’est exprimé sur la riva­lité entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

« Leur riva­lité est incroyable. Ce qu’ils ont accompli ces deux dernières années est extra­or­di­naire pour les deux joueurs. Cette année en parti­cu­lier, les finales que nous les avons vus disputer à Roland Garros, à Wimbledon et dans d’autres tour­nois sont tout simple­ment incroyables pour notre sport. Leur riva­lité est sans aucun doute la meilleure que nous ayons actuel­le­ment, et il semble qu’elle va se pour­suivre pendant un certain temps. D’autres jeunes joueurs vont certai­ne­ment les défier, et espé­rons que quel­qu’un pourra se joindre à la bataille. Rune était là, il a des hauts et des bas, Fonseca aussi. Il y a des joueurs qui peuvent occuper la place de Djoker, la troi­sième place. Je m’iden­tifie au troi­sième joueur, car j’ai été dans cette situa­tion avec Federer et Nadal. J’ai envie de voir un troi­sième joueur entrer dans le classement. »