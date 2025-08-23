Lors de son passage en conférence de presse avant le début de l’US Open, où il va affronter le jeune américain Learner Tien (48e mondial) au premier tour, Novak Djokovic s’est exprimé sur la rivalité entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
« Leur rivalité est incroyable. Ce qu’ils ont accompli ces deux dernières années est extraordinaire pour les deux joueurs. Cette année en particulier, les finales que nous les avons vus disputer à Roland Garros, à Wimbledon et dans d’autres tournois sont tout simplement incroyables pour notre sport. Leur rivalité est sans aucun doute la meilleure que nous ayons actuellement, et il semble qu’elle va se poursuivre pendant un certain temps. D’autres jeunes joueurs vont certainement les défier, et espérons que quelqu’un pourra se joindre à la bataille. Rune était là, il a des hauts et des bas, Fonseca aussi. Il y a des joueurs qui peuvent occuper la place de Djoker, la troisième place. Je m’identifie au troisième joueur, car j’ai été dans cette situation avec Federer et Nadal. J’ai envie de voir un troisième joueur entrer dans le classement. »
Publié le samedi 23 août 2025 à 12:11