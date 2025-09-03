AccueilUS OpenDjokovic : "Tout le monde anticipe une finale entre Alcaraz et Sinner....
US Open

Djokovic : « Tout le monde anti­cipe une finale entre Alcaraz et Sinner. On va voir, je vais essayer de contre­carrer les plans de la plupart des gens »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Qualifié pour le dernier carré de l’US Open, Novak Djokovic sait que pour remporter un 25e titre du Grand Chelem dimanche, il devra battre Carlos Alcaraz en demies et poten­tiel­le­ment Jannik Sinner en finale. 

« On sait que ce sont les deux meilleurs joueurs du monde. Tout le monde anti­cipe une finale entre eux. Je vais essayer de contre­carrer les plans de la plupart des gens. On va voir. Sinner doit encore gagner deux matches pour atteindre la finale. Mais c’est certain qu’ils jouent un meilleur tennis que tous les autres », a déclaré le Serbe de 38 ans en confé­rence de presse, dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 17:50

Article précédent
Ferrero, entraî­neur d’Alcaraz : « Sur le plan tech­nique, il a toujours été très bon, mais aujourd’hui, je le trouve plus fort que jamais menta­le­ment, avec une concen­tra­tion et une soli­dité qui font toute la différence »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.