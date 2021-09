Novak Djokovic a déroulé face au Batave Tailon Grieskspoor (121ème).

Le Serbe l’emporte en trois manches sans avoir été inquiété une seule seconde : 6⁄ 2 , 6⁄ 3 , 6⁄ 2 .

Au 3ème tour, il sera opposé à Kei Nishikpori qu’il a étrillé à Tokyo aux Jeux Olympiques.

Lors de sa confé­rence de presse, le numéro 1 mondial qui était très relax a évoqué son futur dans le tournoi et aussi la qualité de sa perfor­mance du jour : « C’est certai­ne­ment mieux que le match du premier tour. Évidemment, je suis très satis­fait de la façon dont j’ai mené les débats aujourd’hui. J’ai très bien servi. J’ai trouvé le rythme au service. Je l’ai fait jouer. Je l’avais observer pour la première fois lors de son match contre Struff, j’ai vu qu’il servait très bien. Alors je savais que la clé du match, une des plus grosses clés, serait mon retour. Je me suis donc parti­cu­liè­re­ment appliqué dans cette phase du jeu. Cela a payé, je suis satis­fait, Tout va dans le bon sens » a expliqué Novak.