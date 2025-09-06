AccueilATPDjokovic va faire sa révolution !
ATPUS Open

Djokovic va faire sa révolution !

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

7719

Lors de sa confé­rence de presse, Novak Djokovic d’ha­bi­tude si accroc aux tour­nois du Grand Chelem a expliqué qu’il se sentait plus compé­titif face à Alcaraz et Sinner sur un format plus court, c’est à dire en deux sets gagnants. 

Une analyse que l’on partage volon­tiers après sa demi‐finale d’hier où il a été asphyxié par le rythme imposé par Carlos Alcaraz. Cela veut donc dire que le Serbe va changer ses objec­tifs et peut‐être s’at­ta­quer au record de Connors (NDLR : 109) ? Cela implique aussi qu’on le verra encore un peu plus et peut‐être à Turin ? 

On rappelle que Novak Djokovic a glané 100 titres sur le tour. S’il veut dépasser Jimbo va falloir être performant.

Publié le samedi 6 septembre 2025 à 11:45

Article précédent
Derrière Sinner et Alcaraz, c’est le désert, atten­tion à l’ennui…
Article suivant
« J’espère que Djokovic n’a pas écouté ce qu’Alcaraz a dit après leur match », s’in­quiète Ryan Harrison

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.