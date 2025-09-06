Lors de sa conférence de presse, Novak Djokovic d’habitude si accroc aux tournois du Grand Chelem a expliqué qu’il se sentait plus compétitif face à Alcaraz et Sinner sur un format plus court, c’est à dire en deux sets gagnants.
Djokovic : « Je ne dis pas que je ne vais plus jouer les Grands Chelems, ils restent à part, mais j’ai le sentiment d’avoir plus de chances au meilleur des trois sets. »— Quentin Moynet (@QuentinMoynet) September 5, 2025
Une analyse que l’on partage volontiers après sa demi‐finale d’hier où il a été asphyxié par le rythme imposé par Carlos Alcaraz. Cela veut donc dire que le Serbe va changer ses objectifs et peut‐être s’attaquer au record de Connors (NDLR : 109) ? Cela implique aussi qu’on le verra encore un peu plus et peut‐être à Turin ?
On rappelle que Novak Djokovic a glané 100 titres sur le tour. S’il veut dépasser Jimbo va falloir être performant.
Publié le samedi 6 septembre 2025 à 11:45