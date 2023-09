Après plus de 3h30 de match face à Laslo Djere contre qui il perdait deux manches à rien, Novak Djokovic a bien voulu répondre à quelques ques­tions en zone mixte avant d’aller très vite mettre en place son processus de récupération.

« Je ne suis pas sûr d’avoir un avan­tage mental après avoir été mené deux sets à zéro. Peut‐être que lorsque j’ai gagné le troi­sième set, j’ai eu l’im­pres­sion d’être revenu dans le match, je l’ai en quelque sorte eu, si je puis dire. Mais il s’est battu. Il est resté calme et posé. Il n’a pas montré trop d’émo­tions d’une certaine manière. Je ne dirais pas qu’il a perdu la tête. Il a juste été très cohé­rent. J’ai l’im­pres­sion d’avoir élevé mon niveau et d’avoir mieux lu son jeu dans les troi­sième, quatrième et cinquième sets que dans les deux premiers. Je pense que j’ai bien servi quand il le fallait, surtout dans le cinquième. Il n’y a eu qu’un seul break. Il a eu une balle de break pour revenir dans le match. Le dernier jeu a été très éprou­vant pour les nerfs. »