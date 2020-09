En l’absence de public, l’USTA a installé des écrans dans le stade Arthur Ashe afin que les proches des joueurs puissent y apparaître. Novak Djokovic, qui s’est qualifié ce lundi soir sur le court central, a apprécié l’expérience.

« On a essayé de s’habituer à ces circonstances, comme le sujet des écrans. Voir le reste de mon équipe, ma famille et mes amis dedans était merveilleux. C’était un très beau geste, cela m’a motivé à bien jouer. J’ai parlé à des gens de l’USTA et ils n’ont toujours pas établi quand ils vont changer les gens qui sortent, à quelle heure …C’est encore en phase de test. Cela vous fait sentir que d’une certaine manière les gens sont avec vous, quoique virtuellement », a déclaré le Serbe en conférence de presse.