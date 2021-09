The show must go on ! Après un magni­fique vendredi, place à la suite du 3e tour ce samedi.

A 17h (heure fran­çaise) Matteo Berrettini ouvre le bal contre Ilya Ivashka. Novak Djokovic affronte tard Kei Nishikori. Alexander Zverev est lui opposé à Jack Sock.

Et le dernier Français encore en lice dans cet US Open, Gaël Monfils, défie Jannik Sinner.

Du côté des filles, Ashleigh Barty fait face à l’Américaine Shelby Rogers.

Le programme complet de ce samedi (Rajouter six heures en raison du déca­lage avec New York)