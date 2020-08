Le joueur autrichien a donné son premier témoignage depuis son arrivée à New-York. Comme il l’explique rien n’est laissé au hasard : « J’ai pu m’entraîner. C’était vraiment difficile car cela fait longtemps que la pression était absente. Là, ce n’est plus le cas. Les directives de sécurité sont déjà très sérieuses. Nous sommes à 30 km de la ville, nous ne voyons même pas la City, l’aéroport était complètement vide quand nous sommes arrivés. Puis nous sommes allée en voiture jusqu’à l’hôtel principal celui où s’effectue les tests, puis à l’autre hôtel, et maintenant dans la chambre pendant 14 heures pour attendre les résultats. Je suis au « Garden Hotel », c’est vraiment sympa. Nous avons d’ailleurs une belle chambre avec un balcon, ce qui est incroyablement précieux à New York d’autant que l’on va y rester pas mal de temps »