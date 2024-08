De passage en confé­rence de presse après sa défaite au premier tour de l’US Open face à Ben Shelton, Dominic Thiem, qui a disputé le dernier tournoi du Grand Chelem de sa carrière et qui prendre sa retraite en octobre prochain, a évoqué ses nombreux duels face aux membres du Big 3, lui qui est l’un des rares à avoir pu riva­liser avec eux.

« J’ai eu des matches vrai­ment légen­daires contre les meilleurs joueurs de notre époque. Peut‐être les meilleurs joueurs de l’his­toire. Chacun d’entre eux est unique. J’ai l’im­pres­sion que cela dépend du jour et de la surface qui est la plus diffi­cile à jouer. J’ai eu des matches où je gagnais contre eux, mais j’ai aussi eu des matches où je n’avais aucune chance et où ils m’ont fait passer pour un débu­tant. Chacun d’entre eux est unique. »