Nos confrères de l’Equipe ont eu la bonne idée d’aller à la rencontre de Thiem qui a reçu une invi­ta­tion et qui affron­tera Shelton au premier tour. L’Autrichien vit ses derniers grands moments sur le tour. Dans l’en­tre­tien théma­tisé accordé au quoti­dien sportif, Domi revient forcé­ment sur son titre acquis pendant le covid. Son analyse est prag­ma­tique et il ne veut surtout pas qu’elle symbo­lise sa carrière.

« Il y a deux façons de voir les choses. C’est triste d’avoir remporté mon seul Grand Chelem devant 50 personnes, sans public, sans atmo­sphère. Mais c’est aussi spécial de l’avoir emporté dans des circons­tances inédites, avec les portes fermées. La direc­trice du tournoi (Stacey Allaster) nous a vrai­ment suppliés de ne pas faire la fête, de ne pas sortir de la bulle et de rester à l’hôtel. On s’y est tenus. Il y avait pour­tant de quoi faire à Manhattan ! On a fêté ça avec mon équipe, dans ma chambre, avec des pizzas. C’est proba­ble­ment la seule fois qu’un joueur a célébré un titre du Grand Chelem de cette façon. Je n’ai bu qu’une bière, j’étais telle­ment fatigué. Je n’ai pas réussi à dormir telle­ment il y avait d’adré­na­line dans mon corps. On s’est réveillés à 6 heures pour le mara­thon presse, c’était très long. Être en gueule de bois n’au­rait pas été une idée brillante. »