Le président des Etats‐Unis Donald Trump a donné ses impres­sions après avoir assisté à la finale de l’US Open entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, remportée par l’Espagnol en quatre sets.

.@POTUS on atten­ding the @usopen men’s final : « I loved it. First of all, the two players have unbe­lie­vable talent… I really enjoyed it. They were really nice. The fans were really nice. » pic.twitter.com/mhQBc6zH3V — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 7, 2025

« Eh bien, j’ai adoré. Tout d’abord, les deux joueurs ont un talent incroyable. Ils semblent frapper la balle avec une puis­sance inédite. C’est un talent incroyable. Et j’ai apprécié. Avant, j’y allais tout le temps. Dernièrement, c’est un peu plus diffi­cile d’y aller. J’ai vrai­ment apprécié. Ils étaient très sympas »,