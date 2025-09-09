AccueilUS OpenDonald Trump sur la finale entre Alcaraz et Sinner : "Je pense...
Donald Trump sur la finale entre Alcaraz et Sinner : « Je pense n’avoir jamais vu ça aupa­ra­vant. Ils semblent frapper la balle avec une puis­sance inédite »

Le président des Etats‐Unis Donald Trump a donné ses impres­sions après avoir assisté à la finale de l’US Open entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, remportée par l’Espagnol en quatre sets. 

« Eh bien, j’ai adoré. Tout d’abord, les deux joueurs ont un talent incroyable. Ils semblent frapper la balle avec une puis­sance inédite. C’est un talent incroyable. Et j’ai apprécié. Avant, j’y allais tout le temps. Dernièrement, c’est un peu plus diffi­cile d’y aller. J’ai vrai­ment apprécié. Ils étaient très sympas »,

Publié le mardi 9 septembre 2025 à 12:06

