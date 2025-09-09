Le président des Etats‐Unis Donald Trump a donné ses impressions après avoir assisté à la finale de l’US Open entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, remportée par l’Espagnol en quatre sets.
« Eh bien, j’ai adoré. Tout d’abord, les deux joueurs ont un talent incroyable. Ils semblent frapper la balle avec une puissance inédite. C’est un talent incroyable. Et j’ai apprécié. Avant, j’y allais tout le temps. Dernièrement, c’est un peu plus difficile d’y aller. J’ai vraiment apprécié. Ils étaient très sympas »,
Publié le mardi 9 septembre 2025 à 12:06