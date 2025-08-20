Si de nombreux joueurs ont exprimé leur désaccord concernant le nouveau format du double mixte de l’US Open, à l’image de l’Italienne Sara Errani, d’autres, comme Jack Draper, semblent l’apprécier.
Le Britannique, actuel 5e joueur mondial en simple, est revenu sur le sujet en conférence de presse après sa qualification pour les demi‐finales du tournoi.
Il s’est montré convaincu par cette formule : « Je trouve ça génial, pour être honnête. Si je ne jouais pas en mixte ici, je m’entraînerais. En fait, je préfère jouer sur un grand court devant du public. Ça permet de s’acclimater plus rapidement au tournoi. Ce serait génial si tous les tournois du Grand Chelem proposaient ça »
Un point de vue qui va à contre‐courant de celui des spécialistes du double, mis de côté sur cette édition 2025.
On retrouvera Jack Draper dès son premier tour de simple, où il sera attendu comme l’un des outsiders du tournoi.
Publié le mercredi 20 août 2025 à 15:20