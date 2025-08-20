Si de nombreux joueurs ont exprimé leur désac­cord concer­nant le nouveau format du double mixte de l’US Open, à l’image de l’Italienne Sara Errani, d’autres, comme Jack Draper, semblent l’apprécier.

Le Britannique, actuel 5e joueur mondial en simple, est revenu sur le sujet en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales du tournoi.

Il s’est montré convaincu par cette formule : « Je trouve ça génial, pour être honnête. Si je ne jouais pas en mixte ici, je m’en­traî­ne­rais. En fait, je préfère jouer sur un grand court devant du public. Ça permet de s’ac­cli­mater plus rapi­de­ment au tournoi. Ce serait génial si tous les tour­nois du Grand Chelem propo­saient ça »

Un point de vue qui va à contre‐courant de celui des spécia­listes du double, mis de côté sur cette édition 2025.

On retrou­vera Jack Draper dès son premier tour de simple, où il sera attendu comme l’un des outsi­ders du tournoi.