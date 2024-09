Auteur d’un match parfait face à de Minaur qui a encore montré les vrais limites de son jeu, Jack Draper ne veut pas s’en­flammer, ni être perturber d’au­tant qu’il veut profiter à sa manière de ce moment précieux.

« Je ne touche pas à mon télé­phone, j’es­saie juste de me concen­trer sur ce qui est impor­tant, et aussi de profiter de la victoire, de ne pas prendre ces moments pour acquis. Je travaille telle­ment dur depuis si long­temps main­te­nant. Je dirais que l’année dernière a été un véri­table tour­nant pour moi, lorsque j’ai pris beau­coup de temps libre pendant l’été à cause de ma bles­sure à l’épaule, vous savez, j’ai dû en quelque sorte regarder tous ces jeunes joueurs incroyables gagner des tour­nois incroyables. Je joue sur la plus grande scène du monde et j’avais l’im­pres­sion que, vous savez, je n’en faisais tout simple­ment pas assez pour arriver à ce point moi‐même. Vous savez, ce n’est pas quelque chose qui se fait du jour au lende­main pour moi. Je crois depuis long­temps que je travaille dur et que je fais les bonnes choses, et je savais que mon heure vien­drait. Je ne savais pas quand cela vien­drait, mais j’es­père qu’à partir de main­te­nant, vous avez compris que je peux faire beau­coup de choses incroyables. Je suis très fier de moi »