US Open

Draper : « Sinner et Alcaraz sont tous les deux des gars formi­dables, mais je déteste cette impres­sion que nous les lais­sons faire. Je veux m’amé­liorer pour atteindre leur niveau »

Par thomasb

De passage en confé­rence de presse, Jack Draper a été inter­rogé sur le duo Carlos Alcaraz et Jannik Sinner qui ne laisse que des miettes à la concur­rence. Le cinquième joueur mondial n’a pas caché son ambi­tion de bous­culer cette hiérarchie.

« De toute évidence, leur niveau est actuel­le­ment supé­rieur à celui des autres, ils sont de loin les plus régu­liers au monde. Ce qu’ils ont accompli ces derniers mois est très moti­vant pour les autres, car nous ne voulons pas nous sentir aussi dominés par eux. Je suis heureux de leur réus­site, ce sont tous les deux des gars formi­dables, mais je déteste cette impres­sion que nous les lais­sons faire. Je veux m’amé­liorer pour atteindre leur niveau », a souligné le vain­queur d’Indian Wells 2025, dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le dimanche 24 août 2025 à 14:39

Swiatek sur son excel­lente forme : « J'ai retrouvé mon niveau après Roland‐Garros et j'ai mis en pratique à Wimbledon et à Cincinnati tout ce que j'avais appris »

