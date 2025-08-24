De passage en conférence de presse, Jack Draper a été interrogé sur le duo Carlos Alcaraz et Jannik Sinner qui ne laisse que des miettes à la concurrence. Le cinquième joueur mondial n’a pas caché son ambition de bousculer cette hiérarchie.
« De toute évidence, leur niveau est actuellement supérieur à celui des autres, ils sont de loin les plus réguliers au monde. Ce qu’ils ont accompli ces derniers mois est très motivant pour les autres, car nous ne voulons pas nous sentir aussi dominés par eux. Je suis heureux de leur réussite, ce sont tous les deux des gars formidables, mais je déteste cette impression que nous les laissons faire. Je veux m’améliorer pour atteindre leur niveau », a souligné le vainqueur d’Indian Wells 2025, dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le dimanche 24 août 2025 à 14:39