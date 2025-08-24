De passage en confé­rence de presse, Jack Draper a été inter­rogé sur le duo Carlos Alcaraz et Jannik Sinner qui ne laisse que des miettes à la concur­rence. Le cinquième joueur mondial n’a pas caché son ambi­tion de bous­culer cette hiérarchie.

« De toute évidence, leur niveau est actuel­le­ment supé­rieur à celui des autres, ils sont de loin les plus régu­liers au monde. Ce qu’ils ont accompli ces derniers mois est très moti­vant pour les autres, car nous ne voulons pas nous sentir aussi dominés par eux. Je suis heureux de leur réus­site, ce sont tous les deux des gars formi­dables, mais je déteste cette impres­sion que nous les lais­sons faire. Je veux m’amé­liorer pour atteindre leur niveau », a souligné le vain­queur d’Indian Wells 2025, dans des propos relayés par Punto de Break.