Véritablement décou­vert par le grand public au Queen’s en 2021 lors­qu’il avait atteint les quarts de finale, avant de prendre le premier set à Novak Djokovic au 1er tour de Wimbledon, Jack Draper ne cesse de monter en puis­sance depuis.

Tombeur de Stefanos Tsitsipas, Fabio Fognini ou encore Dominic Thiem lors de la tournée améri­caine cet été (deux quarts à Montréal et Cincinnati), le Britannique de 20 ans vient de se quali­fier pour le 3e tour de l’US Open en ne concé­dant aucun set face à Emil Ruusuvuori et Felix Auger‐Aliassime ce mercredi (6−4, 6–4, 6–4, en 2h29 de jeu).

« Je sais depuis long­temps que je suis doué pour le tennis. J’ai évidem­ment eu le privi­lège de taper la balle avec Andy (Murray), Cam (Norrie), Dan (Evans). Ce sont d’ex­cel­lents joueurs dans leur domaine. Je sais que je pouvais me mesurer à ce genre de joueurs. Je me suis surtout demandé comment j’al­lais faire face menta­le­ment et physi­que­ment à ce niveau et le faire régu­liè­re­ment. C’est ça le tennis de haut niveau, être capable d’être là à chaque point, de riva­liser avec ces gars‐là. Oui, je pense que je sais que mon tennis est en place, il s’agit juste de savoir comment je vais faire face physi­que­ment et menta­le­ment », a expliqué avec confiance Draper en confé­rence de presse.

Il affron­tera Karen Khachanov pour une place en huitièmes de finale.