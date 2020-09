Dans un article de nos confrères de l’Equipe, on apprend qu’Edouard Roger-Vasselin est en contact permanent avec Benoit Paire. L’Avignonnais a besoin de soutien car sa ‘vie » qui se résume à sa chambre d’hôtel doit être un petit calvaire. « Moralement, c’est dur. C’est pour ça qu’on lui écrit tous les jours, beaucoup de conneries pour rire de la situation. C’est quelqu’un qui adore discuter et voir du monde donc là, forcément, c’est très compliqué. Dix jours dans une chambre sans sortir, ça peut être traumatisant. Il va falloir le soutenir régulièrement pour que ça passe le plus vite possible. On a envie d’être avec lui. ».

Auparavant Edouard s’était aussi inquiété de l’état de sa chambre : « Le connaissant, il y avait déjà des affaires partout au bout de deux jours, alors je n’ose pas imaginer au bout de dix »