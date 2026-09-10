Elena Rybakina n’est pas prête d’ou­blier la journée du 9 septembre 2026 de sitôt.

En plus d’avoir atteint pour la première fois de sa carrière les demi‐finales de l’US Open, après sa victoire en trois sets contre Qinwen Zheng, la Kazakhstanaise est devenue pour la première fois de sa carrière numéro 1 mondiale.

Un magni­fique accom­plis­se­ment sur lequel elle est forcé­ment revenue en confé­rence de presse d’après match. Au cours de cette dernière, elle a profité pour détruire une idée reçue concer­nant son calme réputé impé­rial. Extrait.

Question : Tu es telle­ment diffi­cile à cerner sur le plan émotionnel. Es‐tu vrai­ment aussi calme que tu en as l’air ? Ça t’arrive parfois de pani­quer intérieurement ?

Elena RYBAKINA : Non, bien sûr que non. Il se passe beau­coup de choses en moi. Les gens qui me connaissent bien depuis assez long­temps savent déceler le moindre chan­ge­ment sur mon visage. Ça a été un peu un combat inté­rieur. Beaucoup d’émotions. C’était assez négatif au début, mais j’ai trouvé une solu­tion. J’ai retrouvé ma concen­tra­tion. Ça s’est amélioré. Mais c’est sûr, il se passe toujours beau­coup de choses en moi.