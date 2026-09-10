Elena Rybakina n’est pas prête d’oublier la journée du 9 septembre 2026 de sitôt.
En plus d’avoir atteint pour la première fois de sa carrière les demi‐finales de l’US Open, après sa victoire en trois sets contre Qinwen Zheng, la Kazakhstanaise est devenue pour la première fois de sa carrière numéro 1 mondiale.
Un magnifique accomplissement sur lequel elle est forcément revenue en conférence de presse d’après match. Au cours de cette dernière, elle a profité pour détruire une idée reçue concernant son calme réputé impérial. Extrait.
Question : Tu es tellement difficile à cerner sur le plan émotionnel. Es‐tu vraiment aussi calme que tu en as l’air ? Ça t’arrive parfois de paniquer intérieurement ?
Elena RYBAKINA : Non, bien sûr que non. Il se passe beaucoup de choses en moi. Les gens qui me connaissent bien depuis assez longtemps savent déceler le moindre changement sur mon visage. Ça a été un peu un combat intérieur. Beaucoup d’émotions. C’était assez négatif au début, mais j’ai trouvé une solution. J’ai retrouvé ma concentration. Ça s’est amélioré. Mais c’est sûr, il se passe toujours beaucoup de choses en moi.
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 17:24