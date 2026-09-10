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Elena Rybakina casse le mythe : « Suis‐je aussi calme que j’en ai l’air ? Bien sûr que non. Les gens qui me connaissent bien depuis assez long­temps savent déceler le moindre chan­ge­ment sur mon visage »

Par
Thomas S
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Elena Rybakina n’est pas prête d’ou­blier la journée du 9 septembre 2026 de sitôt.

En plus d’avoir atteint pour la première fois de sa carrière les demi‐finales de l’US Open, après sa victoire en trois sets contre Qinwen Zheng, la Kazakhstanaise est devenue pour la première fois de sa carrière numéro 1 mondiale. 

Un magni­fique accom­plis­se­ment sur lequel elle est forcé­ment revenue en confé­rence de presse d’après match. Au cours de cette dernière, elle a profité pour détruire une idée reçue concer­nant son calme réputé impé­rial. Extrait. 

Question : Tu es telle­ment diffi­cile à cerner sur le plan émotionnel. Es‐tu vrai­ment aussi calme que tu en as l’air ? Ça t’arrive parfois de pani­quer intérieurement ?

Elena RYBAKINA : Non, bien sûr que non. Il se passe beau­coup de choses en moi. Les gens qui me connaissent bien depuis assez long­temps savent déceler le moindre chan­ge­ment sur mon visage. Ça a été un peu un combat inté­rieur. Beaucoup d’émotions. C’était assez négatif au début, mais j’ai trouvé une solu­tion. J’ai retrouvé ma concen­tra­tion. Ça s’est amélioré. Mais c’est sûr, il se passe toujours beau­coup de choses en moi.

Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 17:24

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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