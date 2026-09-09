Elena Rybakina avait une double pression sur les épaules ce mercredi, au moment de pénétrer sur le court Arthur Ashe.
La Kazakhstanaise avait en effet l’opportunité, en cas de victoire, de devenir numéro 1 mondiale pour la première fois de sa carrière et d’atteindre sa première demi‐finale à l’US Open.
Et sans surprise, elle a eu beaucoup de mal à rentrer dans son match face à une Qinwen Zheng certes fatiguée, après deux victoires presque miracles, mais assez relâchée. Mais elle a rapidement remis les pendules à l’heure pour une victoire accrochée mais plutôt logique en 2h15 de jeu : 3–6, 6–1, 6–4.
Conséquence directe : Rybakina deviendra, ce lundi 14 septembre, la 30e joueuse de l’histoire à occuper la première place du classement mondial.
These courts will make her feel brand new (world No.1) 🗽— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026
Elena Rybakina defeats Zheng 3–6, 6–1, 6–4 to reach the US Open semifinals and clinch the WTA’s top spot ! pic.twitter.com/vA4KKSLYZc
Un incroyable accomplissement sur lequel elle est revenue, avec son flegme habituel, en interview d’après match : « Pour l’instant, ce n’est qu’un chiffre. Bien sûr, je suis en demi‐finale, donc mon objectif est de remporter les tournois auxquels je participe. Je prends les matchs les uns après les autres. C’est un exploit incroyable. »
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 20:16