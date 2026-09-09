Elena Rybakina avait une double pres­sion sur les épaules ce mercredi, au moment de péné­trer sur le court Arthur Ashe.

La Kazakhstanaise avait en effet l’op­por­tu­nité, en cas de victoire, de devenir numéro 1 mondiale pour la première fois de sa carrière et d’at­teindre sa première demi‐finale à l’US Open.

Et sans surprise, elle a eu beau­coup de mal à rentrer dans son match face à une Qinwen Zheng certes fati­guée, après deux victoires presque miracles, mais assez relâ­chée. Mais elle a rapi­de­ment remis les pendules à l’heure pour une victoire accro­chée mais plutôt logique en 2h15 de jeu : 3–6, 6–1, 6–4.

Conséquence directe : Rybakina deviendra, ce lundi 14 septembre, la 30e joueuse de l’his­toire à occuper la première place du clas­se­ment mondial.

These courts will make her feel brand new (world No.1) 🗽



Elena Rybakina defeats Zheng 3–6, 6–1, 6–4 to reach the US Open semi­fi­nals and clinch the WTA’s top spot ! pic.twitter.com/vA4KKSLYZc — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

Un incroyable accom­plis­se­ment sur lequel elle est revenue, avec son flegme habi­tuel, en inter­view d’après match : « Pour l’ins­tant, ce n’est qu’un chiffre. Bien sûr, je suis en demi‐finale, donc mon objectif est de remporter les tour­nois auxquels je parti­cipe. Je prends les matchs les uns après les autres. C’est un exploit incroyable. »