Accueil US Open

Elena Rybakina, nouvelle numéro 1 mondiale : « Ce n’est qu’un chiffre »

Par
Thomas S
-
190

Elena Rybakina avait une double pres­sion sur les épaules ce mercredi, au moment de péné­trer sur le court Arthur Ashe. 

La Kazakhstanaise avait en effet l’op­por­tu­nité, en cas de victoire, de devenir numéro 1 mondiale pour la première fois de sa carrière et d’at­teindre sa première demi‐finale à l’US Open.

Et sans surprise, elle a eu beau­coup de mal à rentrer dans son match face à une Qinwen Zheng certes fati­guée, après deux victoires presque miracles, mais assez relâ­chée. Mais elle a rapi­de­ment remis les pendules à l’heure pour une victoire accro­chée mais plutôt logique en 2h15 de jeu : 3–6, 6–1, 6–4.

Conséquence directe : Rybakina deviendra, ce lundi 14 septembre, la 30e joueuse de l’his­toire à occuper la première place du clas­se­ment mondial. 

Un incroyable accom­plis­se­ment sur lequel elle est revenue, avec son flegme habi­tuel, en inter­view d’après match : « Pour l’ins­tant, ce n’est qu’un chiffre. Bien sûr, je suis en demi‐finale, donc mon objectif est de remporter les tour­nois auxquels je parti­cipe. Je prends les matchs les uns après les autres. C’est un exploit incroyable. »

Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 20:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥