Si elle repré­sente bien le Kazakhstan depuis 2018, Elena Rybakina n’en reste pas moins Russe, elle qui est née à Moscou le 17 juin 1999 et qui a grandi avec les exploit de Maria Sharapova. C’est d’ailleurs cette dernière qui lui a remise le trophée de lauréate de l’US Open.

Interrogée au sujet de cette rencontre par le site de la WTA, la nouvelle numéro 1 mondiale a été visi­ble­ment très impressionnée.

« En fait, j’ai parlé à Maria pour la première fois aujourd’hui (dimanche). Je l’avais aperçue à mes débuts sur le circuit, et nous avions disputé le même tournoi. Puis, je l’ai vue de très près dans les vestiaires, elle s’ap­prê­tait à entrer sur le court, mais nous n’avions jamais échangé un mot. Je sentais une telle énergie émaner d’elle, et c’est quelqu’un que je regar­dais à la télé­vi­sion quand elle jouait et rempor­tait de grands titres. C’était un moment spécial de pouvoir lui parler. J’ai perdu le fil de mes pensées, mais si c’est à propos de Maria, je n’aurais jamais imaginé pouvoir avoir une conver­sa­tion avec elle. Elle était très gentille aussi. »