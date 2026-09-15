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Elena Rybakina sur sa rencontre avec Maria Sharapova : « Nous n’avions jamais échangé un mot. Et quand je lui ai parlé pour la première fois, j’ai senti une telle énergie émaner d’elle »

Par
Thomas S
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Si elle repré­sente bien le Kazakhstan depuis 2018, Elena Rybakina n’en reste pas moins Russe, elle qui est née à Moscou le 17 juin 1999 et qui a grandi avec les exploit de Maria Sharapova. C’est d’ailleurs cette dernière qui lui a remise le trophée de lauréate de l’US Open. 

Interrogée au sujet de cette rencontre par le site de la WTA, la nouvelle numéro 1 mondiale a été visi­ble­ment très impressionnée. 

« En fait, j’ai parlé à Maria pour la première fois aujourd’hui (dimanche). Je l’avais aperçue à mes débuts sur le circuit, et nous avions disputé le même tournoi. Puis, je l’ai vue de très près dans les vestiaires, elle s’ap­prê­tait à entrer sur le court, mais nous n’avions jamais échangé un mot. Je sentais une telle énergie émaner d’elle, et c’est quelqu’un que je regar­dais à la télé­vi­sion quand elle jouait et rempor­tait de grands titres. C’était un moment spécial de pouvoir lui parler. J’ai perdu le fil de mes pensées, mais si c’est à propos de Maria, je n’aurais jamais imaginé pouvoir avoir une conver­sa­tion avec elle. Elle était très gentille aussi. »

Publié le mardi 15 septembre 2026 à 13:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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