Si elle représente bien le Kazakhstan depuis 2018, Elena Rybakina n’en reste pas moins Russe, elle qui est née à Moscou le 17 juin 1999 et qui a grandi avec les exploit de Maria Sharapova. C’est d’ailleurs cette dernière qui lui a remise le trophée de lauréate de l’US Open.
Interrogée au sujet de cette rencontre par le site de la WTA, la nouvelle numéro 1 mondiale a été visiblement très impressionnée.
« En fait, j’ai parlé à Maria pour la première fois aujourd’hui (dimanche). Je l’avais aperçue à mes débuts sur le circuit, et nous avions disputé le même tournoi. Puis, je l’ai vue de très près dans les vestiaires, elle s’apprêtait à entrer sur le court, mais nous n’avions jamais échangé un mot. Je sentais une telle énergie émaner d’elle, et c’est quelqu’un que je regardais à la télévision quand elle jouait et remportait de grands titres. C’était un moment spécial de pouvoir lui parler. J’ai perdu le fil de mes pensées, mais si c’est à propos de Maria, je n’aurais jamais imaginé pouvoir avoir une conversation avec elle. Elle était très gentille aussi. »
Publié le mardi 15 septembre 2026 à 13:22