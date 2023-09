Battu en quatre sets par Andrey Rublev, Gaël Monfils a répondu à nos confrères de l’Equipe au sujet de la suite de sa saison. Il parti­ci­pera notam­ment à deux exhi­bi­tions, dont la Laver Cup, et s’ali­gnera unique­ment en indoor d’ici la fin de l’année.

« Je joue l’UTS à Francfort, et la Laver Cup. Après je prends un break et je ne jouerai que des tour­nois indoor en fin d’année. L’UTS, parce que Patrick (Mouratoglou, qui orga­nise cette exhi­bi­tion sur un format diffé­rent) m’a tendu la main en m’in­vi­tant quand j’étais blessé. Et la Laver Cup, c’est Rodge (Federer). J’avais envie de vivre ça, et il m’a pris par les senti­ments. C’est mon gars. J’ai envie de kiffer, c’est bientôt la fin. Quand il m’a proposé, je lui ai dit : »Tu es sûr ? Je ne suis pas Top 10, quoi ! » Ça m’a touché. Il a estimé que j’avais le niveau de jeu, et la personnalité. »