Alors que le tournoi de double mixte de l’US Open vient de débuter à New‐York, Gaël Monfils et Elina Svitolina ont réussi leur entrée en lice en domi­nant aisé­ment Félix Auger‐Aliassime et Alexandra Eala (4−1, 4–1).

Interrogés sur le court après leur succès, les deux tour­te­reaux ont notam­ment évoqué l’ho­raire très précoce de leur rencontre.

Elina Svitolina and Gael Monfils after beating Alex Eala and Auger Aliassime at U.S. Open



Elina : “First of all very happy to play finally with Gael. It’s nice to share the court toge­ther. Super happy with the win. We were trying to be really focused. But also to have fun was the… pic.twitter.com/2gu5xmSgMf — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2026

Elina Svitolina : « Tout d’abord, je suis très heureuse de jouer enfin avec Gaël. C’est agréable de partager le court avec lui. Je suis ravie de cette victoire. Nous avons essayé de rester très concen­trés. Mais le plus impor­tant aujourd’hui, c’était aussi de prendre du plaisir.

Question : C’est un moment spécial pour toi, Gaël. C’est ton dernier US Open, mais le disputer en famille, avec ta femme à tes côtés, qu’est-ce que cela signifie pour toi ?

Gaël Monfils : Bonjour à tous. Merci d’être là à 10 heures du matin. Merci beau­coup. C’est un format sympa. J’ai vrai­ment apprécié de jouer pour la première fois avec ma femme. J’avais une pres­sion énorme sur les épaules. J’ai l’impression de bien l’avoir gérée. Mais encore une fois, c’est diffé­rent. On a joué. On a gagné. Voyons main­te­nant ce que donnera le prochain match.

Question : Le stade était plein à craquer. Elina, dis‐nous en un mot comment cela peut vous motiver d’être ici ensemble…

Elina Svitolina : C’est incroyable. C’est un format vrai­ment sympa. Il y avait telle­ment de monde, comme Gaël l’a mentionné, à 10 heures du matin. C’est l’un des matchs les plus tôt que nous ayons disputés depuis les moins de 12 ans. Mais je suis super contente qu’on ait gagné. »