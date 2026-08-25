Alors que le tournoi de double mixte de l’US Open vient de débuter à New‐York, Gaël Monfils et Elina Svitolina ont réussi leur entrée en lice en dominant aisément Félix Auger‐Aliassime et Alexandra Eala (4−1, 4–1).
Interrogés sur le court après leur succès, les deux tourtereaux ont notamment évoqué l’horaire très précoce de leur rencontre.
Elina Svitolina and Gael Monfils after beating Alex Eala and Auger Aliassime at U.S. Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2026
Elina : “First of all very happy to play finally with Gael. It’s nice to share the court together. Super happy with the win. We were trying to be really focused. But also to have fun was the… pic.twitter.com/2gu5xmSgMf
Elina Svitolina : « Tout d’abord, je suis très heureuse de jouer enfin avec Gaël. C’est agréable de partager le court avec lui. Je suis ravie de cette victoire. Nous avons essayé de rester très concentrés. Mais le plus important aujourd’hui, c’était aussi de prendre du plaisir.
Question : C’est un moment spécial pour toi, Gaël. C’est ton dernier US Open, mais le disputer en famille, avec ta femme à tes côtés, qu’est-ce que cela signifie pour toi ?
Gaël Monfils : Bonjour à tous. Merci d’être là à 10 heures du matin. Merci beaucoup. C’est un format sympa. J’ai vraiment apprécié de jouer pour la première fois avec ma femme. J’avais une pression énorme sur les épaules. J’ai l’impression de bien l’avoir gérée. Mais encore une fois, c’est différent. On a joué. On a gagné. Voyons maintenant ce que donnera le prochain match.
Question : Le stade était plein à craquer. Elina, dis‐nous en un mot comment cela peut vous motiver d’être ici ensemble…
Elina Svitolina : C’est incroyable. C’est un format vraiment sympa. Il y avait tellement de monde, comme Gaël l’a mentionné, à 10 heures du matin. C’est l’un des matchs les plus tôt que nous ayons disputés depuis les moins de 12 ans. Mais je suis super contente qu’on ait gagné. »
Publié le mardi 25 août 2026 à 17:37