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Elina Svitolina, après sa victoire en double avec Gaël Monfils : « C’est l’un des matchs les plus tôt que nous ayons disputés depuis les moins de 12 ans »

Par
Thomas S
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Alors que le tournoi de double mixte de l’US Open vient de débuter à New‐York, Gaël Monfils et Elina Svitolina ont réussi leur entrée en lice en domi­nant aisé­ment Félix Auger‐Aliassime et Alexandra Eala (4−1, 4–1).

Interrogés sur le court après leur succès, les deux tour­te­reaux ont notam­ment évoqué l’ho­raire très précoce de leur rencontre. 

Elina Svitolina : « Tout d’abord, je suis très heureuse de jouer enfin avec Gaël. C’est agréable de partager le court avec lui. Je suis ravie de cette victoire. Nous avons essayé de rester très concen­trés. Mais le plus impor­tant aujourd’hui, c’était aussi de prendre du plaisir.
Question : C’est un moment spécial pour toi, Gaël. C’est ton dernier US Open, mais le disputer en famille, avec ta femme à tes côtés, qu’est-ce que cela signifie pour toi ?
Gaël Monfils : Bonjour à tous. Merci d’être là à 10 heures du matin. Merci beau­coup. C’est un format sympa. J’ai vrai­ment apprécié de jouer pour la première fois avec ma femme. J’avais une pres­sion énorme sur les épaules. J’ai l’impression de bien l’avoir gérée. Mais encore une fois, c’est diffé­rent. On a joué. On a gagné. Voyons main­te­nant ce que donnera le prochain match.
Question : Le stade était plein à craquer. Elina, dis‐nous en un mot comment cela peut vous motiver d’être ici ensemble…
Elina Svitolina : C’est incroyable. C’est un format vrai­ment sympa. Il y avait telle­ment de monde, comme Gaël l’a mentionné, à 10 heures du matin. C’est l’un des matchs les plus tôt que nous ayons disputés depuis les moins de 12 ans. Mais je suis super contente qu’on ait gagné. »

Publié le mardi 25 août 2026 à 17:37

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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